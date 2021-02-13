Зеленський вперше полетить в ОАЕ: мета візиту
Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською відвідає з офіційним візитом Об'єднані Арабські Емірати. В Офісі Президента зазначили, що візит запланований на 14 – 15 лютого.
Джерело:Офіс Президента
Під час візиту в ОАЕ у президента заплановані одразу декілька важливих зустрічей.
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Що Зеленський робитиме в ОАЕ
Відомо, що український лідер проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віцепрезидентом, прем'єром та міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.
Під час зустрічей вони обговорять широкий спектр питань двосторонньої політичної, торговельно-економічної, інвестиційної та гуманітарної співпраці. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.
Водночас Олена Зеленська у межах розвитку напрямку "культурна дипломатія" зустрінеться з міністром культури та молоді Об'єднаних Арабських Еміратів Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, представниками дирекції Дубайської опери та ключових історичних і культурних пам'яток Абу-Дабі.
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Зауважимо, що на початку 2020 року розгорівся скандал через закордонний візит Володимира Зеленського до Оману.
Деталі скандалу
- Президент Володимир Зеленський на Різдво несподівано полетів до Оману. За інформацією ЗМІ, він відпочивав у готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.
- Після розголосу в ОПУ заявили, що очільник держави відбув до Оману разом із сім'єю "власним коштом, але у державних справах".
- Крім того, журналісти-розслідувачі програми "Схеми" розповіли, що під час візиту Зеленського в Оман туди прилітав Микола Патрушев, якого називають другою після Володимира Путіна людиною в Росії.
- В ОП поспішили спростувати це. У Зеленського наголосили, що він "ніколи не зустрічався з Патрушевим".
- Вранці 8 січня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель повідомила, що президент перериває свій візит до Оману через авіакатастрофу українського літака МАУ у Тегерані. До Києва президент повернувся лише вночі 9 січня, майже через добу після аварії.
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