Минула доба у США видалася вкрай неспокійною. У Вашингтоні 6 січня Конгрес мав оголосити переможця президентських виборів, однак це завершилося кривавими сутичками між прихильниками Дональда Трампа та поліцією. На подію відреагував Володимир Зеленський.

Президент України заявив, що засуджує насильство, яке коїлося у Вашингтоні. Про це український лідер написав у твіттері.

Важливо Сутички у Вашингтоні завершилися: як це було – хронологія подій у фото і відео

Водночас Зеленський наголосив, що Україну надихає стійкість Конгресу США, який протягом кількох годин після сутичок таки провів історичну сесію.

Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти найстарішої та найбільшої демократичної установи у світі – Конгресу США. Нехай Бог продовжує благословляти Сполучені Штати Америки та нового президента,

– написав український президент.

Раніше в МЗС України заявили, що стурбовані подіями, однак висловили впевненість, що американська демократія впорається з цим викликом.

Що варто знати про сутички у США

6 січня Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента. Однак розлючені прихильники Дональда Трампа прийшли під будівлю Капітолію та почали прориватися всередину.

та почали прориватися всередину. Протестувальники ламали огорожу та вступали у бійку із силовиками . Надвечір 6 січня їм таки вдалося потрапити всередину. Також почалася стрілянина. Одна жінка отримала поранення і згодом померла. Кілька офіцерів теж отримали поранення.

. Надвечір 6 січня їм таки вдалося потрапити всередину. Також почалася стрілянина. Одна жінка Кілька офіцерів теж отримали поранення. У Вашингтоні ввели комендантську годину.

Лише на наступний день на спільній сесії Конгресу таки змогли оголосити переможця президентських виборів. Новим главою держави стане Джозеф Байден – після церемонії інавгурації, запланованої на 20 січня.

Більше про криваві події у Вашингтоні 6 та 7 січня – читайте у матеріалах 24 каналу.