Президент України Володимир Зеленський переконаний, що нині Конституційний Суд точно не можна назвати незалежним. Він переконаний, що найбільший вплив на Суд мають його попередники Віктор Янукович і Петро Порошенко, а також Юлія Тимошенко.

В Україні багато років працює державно-приватне партнерство, яким є Конституційний Суд. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю "Фокусу".

Цікаво Я вважаю, що Тупицький не може бути головою КСУ, – президент Зеленський

Це коли є щось державне, але ним користуються якісь приватні структури. Тобто Конституційний Суд не є незалежним, хоча, згідно із законодавством, він має бути таким,

– заявив президент.

За його словами, протягом багатьох років на "акціонерів" Суду впливають великі гравці – як з бізнесу, так і з політики. Ба більше, на думку глави держави, в Україні часто політика є паралеллю з бізнесом.

"Склад КС нам з вами зрозумілий – це як "діти" Віктора Януковича, так і "племінники" Петра Порошенка. Ще є "далекі родичі" Юлії Тимошенко. Це правда, з якою ми живемо", – заявив Володимир Зеленський.

Коротко про конституційну кризу: