Там діти Януковича, племінники Порошенка й родичі Тимошенко, – Зеленський про КСУ
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що нині Конституційний Суд точно не можна назвати незалежним. Він переконаний, що найбільший вплив на Суд мають його попередники Віктор Янукович і Петро Порошенко, а також Юлія Тимошенко.
В Україні багато років працює державно-приватне партнерство, яким є Конституційний Суд. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю "Фокусу".
Цікаво Я вважаю, що Тупицький не може бути головою КСУ, – президент Зеленський
Це коли є щось державне, але ним користуються якісь приватні структури. Тобто Конституційний Суд не є незалежним, хоча, згідно із законодавством, він має бути таким,
– заявив президент.
За його словами, протягом багатьох років на "акціонерів" Суду впливають великі гравці – як з бізнесу, так і з політики. Ба більше, на думку глави держави, в Україні часто політика є паралеллю з бізнесом.
"Склад КС нам з вами зрозумілий – це як "діти" Віктора Януковича, так і "племінники" Петра Порошенка. Ще є "далекі родичі" Юлії Тимошенко. Це правда, з якою ми живемо", – заявив Володимир Зеленський.
Коротко про конституційну кризу:
- Вона розпочалася після скандального рішення про скасування відповідальності за електронне декларування. Після нього в України почалися серйозні проблеми як всередині держави, так й у відносинах з міжнародними партнерами.
- Цікаво, що багато суддів мали конфлікт інтересів у цьому питанні. Усе через те, що щодо них тривали розслідування про можливе недостовірне декларування.
- Наразі прокуратура займається справою голови Конституційного Суду. Вона стосується можливого суддівського шахрайства, яке сам Олександр Тупицький обговорював на своїх плівках, опублікованих журналістами.
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