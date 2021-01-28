Зеленський провів нараду з головним митником Рябікіним: що обговорювали

Володимир Зеленський 28 січня провів робочу нараду з очільником Державної митної служби Павлом Рябікіним стосовно реформування митниці.

Джерело: пресслужба Офісу Президента

Президент відзначив, що ця реформа спрямована на відхід від складних бюрократичних процедур, які часто стають полем для корупції.

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Зеленський: Потрібно прискорити реформування митної служби

Володимир Зеленський наголосив, що процес реформування Державної митної служби потрібно прискорювати.

Українська митниця повинна перестати бути годівницею для малих і великих корупціонерів і воротами для контрабандистів, а стати прозорим, зрозумілим та зручним сервісом для підприємців і громадян,

– пояснив він.

Водночас під час наради глава митниці Павло Рябікін доповів про поточний стан справ. Він зазначив, що реформа передбачає:

перехід на новітні технології та діджиталізацію;

спрощення та гармонізацію митних процедур, ставок мита з європейським законодавством;

навчання та тестування персоналу;

поліпшення матеріально-технічної бази тощо.

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Раніше міерез корупцію та контрабанду на митниці держава щомісяця втрачає 2 – 3 мільярди гривень.