Зеленський провів нараду з головним митником Рябікіним: що обговорювали
Володимир Зеленський 28 січня провів робочу нараду з очільником Державної митної служби Павлом Рябікіним стосовно реформування митниці.
Джерело: пресслужба Офісу Президента
Президент відзначив, що ця реформа спрямована на відхід від складних бюрократичних процедур, які часто стають полем для корупції.
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Зеленський: Потрібно прискорити реформування митної служби
Володимир Зеленський наголосив, що процес реформування Державної митної служби потрібно прискорювати.
Українська митниця повинна перестати бути годівницею для малих і великих корупціонерів і воротами для контрабандистів, а стати прозорим, зрозумілим та зручним сервісом для підприємців і громадян,
– пояснив він.
Водночас під час наради глава митниці Павло Рябікін доповів про поточний стан справ. Він зазначив, що реформа передбачає:
- перехід на новітні технології та діджиталізацію;
- спрощення та гармонізацію митних процедур, ставок мита з європейським законодавством;
- навчання та тестування персоналу;
- поліпшення матеріально-технічної бази тощо.
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