Володимир Зеленський 5 лютого записав чергове відеозвернення до українців. Цього разу президент звернувся російською і заявив, що Україна не дасть приватизувати російську мову, бо нею говорять багато українців, зокрема й на передовій.

Як сказав Володимир Зеленський, Росія та одна з політичних партій зараз заявляють про утиски російської мови в Україні.

Важливо Зеленський вперше записав відеозвернення російською: що сказав президент

Саме тому президент вирішив звернутися російською мовою, яку нібито утискають в Україні. Він нагадав, що саме російською спілкуються українські захисники, які захищають від інших "захисників", що приїхали на танках.

Звертаюся російською мовою, яку ми, між іншим, українці, нікому не дамо приватизувати й нікому не подаруємо. Хоча б через людину під псевдонімом "Козак Луганський" – він же Володимир Даль,

– підкреслив Зеленський.

Він пояснив, що Даль був уродженцем Луганська. Також президент закликав українців не читати продажні ЗМІ та кишенькові телеканали.

Зверніть увагу! Володимир Даль – письменник, етнограф і лексикограф. Відомий тим, що в XIX столітті склав "Тлумачний словник живої великоросійської мови".

Зеленський записав відеозвернення російською: дивіться відео

Про що ще говорив Зеленський у зверненні