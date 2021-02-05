Зеленський у зверненні російською мовою згадав "захисників" на танках
Володимир Зеленський 5 лютого записав чергове відеозвернення до українців. Цього разу президент звернувся російською і заявив, що Україна не дасть приватизувати російську мову, бо нею говорять багато українців, зокрема й на передовій.
Джерело:Телеграм Володимира Зеленського
Як сказав Володимир Зеленський, Росія та одна з політичних партій зараз заявляють про утиски російської мови в Україні.
Важливо Зеленський вперше записав відеозвернення російською: що сказав президент
Саме тому президент вирішив звернутися російською мовою, яку нібито утискають в Україні. Він нагадав, що саме російською спілкуються українські захисники, які захищають від інших "захисників", що приїхали на танках.
Звертаюся російською мовою, яку ми, між іншим, українці, нікому не дамо приватизувати й нікому не подаруємо. Хоча б через людину під псевдонімом "Козак Луганський" – він же Володимир Даль,
– підкреслив Зеленський.
Він пояснив, що Даль був уродженцем Луганська. Також президент закликав українців не читати продажні ЗМІ та кишенькові телеканали.
Зеленський записав відеозвернення російською: дивіться відео
Про що ще говорив Зеленський у зверненні
- Зеленський відповів Рабіновичу на закиди про "зелений фашизм". Президент назвав Рабіновича "одним депутатом з анекдотичним прізвищем і нежартівливим багатомільйонним статком".
- Президент заявив, що Україна буде боротися з тими, хто веде бізнес з окупованими територіями. Він пообіцяв нейтралізувати такі загрози законними способами.
- Щодо санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів Віктора Медведчука, то Зеленський зауважив, що для цього рішення були залізобетонні причини.
Поділитися новиною