Працює не для красивої статистики, – Зеленський привітав СБУ з 29 річницею

Володимир Зеленський привітав працівників Служби безпеки України та згадав про основні їх досягнення й стратегічні цілі. Зокрема, відзначив збір та підготовку матеріалів для останніх гучних рішень РНБО.

Президент записав чергове відеозвернення, в якому привітав СБУ з 29 річницею роботи. Глава держави виокремив не лише здобутки, а й майбутні завдання працівників.

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Зокрема, Зеленський впевнений, що завдяки своїм принципам СБУ працює не для красивої статистики і не для власної слави, а заради України. Він переконаний, що правоохоронці несправедливо могли залишитися для громадян "поза кадром".

Хочу відзначити високу заслугу Служби безпеки України у зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО. Без роботи СБУ довгоочікуване для українців відновлення справедливості було б неможливим,

– сказав Зеленський.

До того ж він виокремив основні стратегічні завдання, які залишаються актуальними для Служби безпеки:

Захист державності, конституційного ладу та територіальної цілісності;

Боротьба з тероризмом в усіх проявах;

Реформа та перетворення СБУ відповідно до моделі найкращих світових спецслужб;

Підготовка до деокупації Донбасу.

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