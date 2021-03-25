Працює не для красивої статистики, – Зеленський привітав СБУ з 29 річницею

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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський привітав працівників Служби безпеки України та згадав про основні їх досягнення й стратегічні цілі. Зокрема, відзначив збір та підготовку матеріалів для останніх гучних рішень РНБО.

Президент записав чергове відеозвернення, в якому привітав СБУ з 29 річницею роботи. Глава держави виокремив не лише здобутки, а й майбутні завдання працівників.

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Зокрема, Зеленський впевнений, що завдяки своїм принципам СБУ працює не для красивої статистики і не для власної слави, а заради України. Він переконаний, що правоохоронці несправедливо могли залишитися для громадян "поза кадром".

Хочу відзначити високу заслугу Служби безпеки України у зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО. Без роботи СБУ довгоочікуване для українців відновлення справедливості було б неможливим,
– сказав Зеленський.

До того ж він виокремив основні стратегічні завдання, які залишаються актуальними для Служби безпеки:

  • Захист державності, конституційного ладу та територіальної цілісності;
  • Боротьба з тероризмом в усіх проявах;
  • Реформа та перетворення СБУ відповідно до моделі найкращих світових спецслужб;
  • Підготовка до деокупації Донбасу.

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Як змінювалась Служба безпеки України

  • 25 березня 1992 року Верховна Рада прийняла рішення про створення СБУ;
  • За часів Януковича СБУ "проспала" російську агресію;
  • За наказом Порошенка СБУ фактично зачистила ринок дизпалива й передала контроль над ним агенту впливу Росії Віктору Медведчуку. Нині з цього приводу ведеться розслідування;
  • Зеленський очільником СБУ призначив Івана Баканова;
  • 28 січня 2021 року Верховна Рада прийняла за основу закон щодо реформування спецслужби. Поступово її мають скоротити у кілька етапів, позбавити повноважень у сфері економіки (цим займеться нова структура – Бюро Економічної Безпеки) та боротьби з корупцією, а після 2024 року СБУ повністю позбудеться функцій досудового слідства. Співробітники більшості підрозділів матимуть не військові, а спеціальні звання.