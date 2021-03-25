Працює не для красивої статистики, – Зеленський привітав СБУ з 29 річницею

Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський привітав працівників Служби безпеки України та згадав про основні їх досягнення й стратегічні цілі. Зокрема, відзначив збір та підготовку матеріалів для останніх гучних рішень РНБО.
Президент записав чергове відеозвернення, в якому привітав СБУ з 29 річницею роботи. Глава держави виокремив не лише здобутки, а й майбутні завдання працівників.
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Зокрема, Зеленський впевнений, що завдяки своїм принципам СБУ працює не для красивої статистики і не для власної слави, а заради України. Він переконаний, що правоохоронці несправедливо могли залишитися для громадян "поза кадром".
Хочу відзначити високу заслугу Служби безпеки України у зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО. Без роботи СБУ довгоочікуване для українців відновлення справедливості було б неможливим,
– сказав Зеленський.
До того ж він виокремив основні стратегічні завдання, які залишаються актуальними для Служби безпеки:
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