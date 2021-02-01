Неприємно стояти з простягнутою рукою: Зеленський пояснив затримку вакцинації в Україні

Україна не є рівноправним членом Європейського Союзу чи світу. Це якраз сповільнює ситуація з отриманням вакцини від коронавірусу.

Джерело: Axios на HBO

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що Україна не є в пріоритеті країн світу, які отримують вакцини, як всі інші.

До слова Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer: реакція Євросоюзу

"Країни ЄС, з якими у нас прекрасні відносини, я говорив з їхніми лідерами, і вони сказали, що допоможуть. Потрохи зі своїх поставок вакцини. Це буде складно пояснити їхньому народу, я розумію. Але вони будуть трішечки нам якось віддавати ", – сказав президент.

Це дуже неприємно – відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою,

– заявив Зеленський.

Коли в Україні розпочнеться вакцинація

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в країні розпочнеться в лютому . Якраз тоді в Україну мають надійти перші 177 тисяч доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва.

. Якраз тоді в Україну мають надійти перші 177 тисяч доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Протягом першого півріччя Україна зможе ще отримати від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні відбуватиметься в 5 етапів. Для цього МОЗ представило відповідну "дорожню карту".

Інформація взята з 24 каналу



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу