Неприємно стояти з простягнутою рукою: Зеленський пояснив затримку вакцинації в Україні
Україна не є рівноправним членом Європейського Союзу чи світу. Це якраз сповільнює ситуація з отриманням вакцини від коронавірусу.
Джерело: Axios на HBO
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що Україна не є в пріоритеті країн світу, які отримують вакцини, як всі інші.
До слова Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer: реакція Євросоюзу
"Країни ЄС, з якими у нас прекрасні відносини, я говорив з їхніми лідерами, і вони сказали, що допоможуть. Потрохи зі своїх поставок вакцини. Це буде складно пояснити їхньому народу, я розумію. Але вони будуть трішечки нам якось віддавати ", – сказав президент.
Це дуже неприємно – відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою,
– заявив Зеленський.
Коли в Україні розпочнеться вакцинація
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в країні розпочнеться в лютому. Якраз тоді в Україну мають надійти перші 177 тисяч доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва.
- Протягом першого півріччя Україна зможе ще отримати від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії.
- Вакцинація проти коронавірусу в Україні відбуватиметься в 5 етапів. Для цього МОЗ представило відповідну "дорожню карту".
Інформація взята з 24 каналу
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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