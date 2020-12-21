За опитуванням Фонду демократичних ініціатив, Президент України Володимир Зеленський став політиком року. Одночасно він став і лідером в опитуванні про невдаху року.

До слова, Петро Порошенко в обох рейтингах отримав "срібло". Такі дані публікує Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва у своєму опитуванні про "Політичні підсумки року".

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Політик року:

Володимир Зеленський – 14,5%,

Петро Порошенко – 9,2%,

Віктор Медведчук – 6,9%,

Юрій Бойко – 5,4%,

Юлія Тимошенко – 5,4%,

Віталій Кличко – 2,6%,

Андрій Садовий – 2,6%,

Дмитро Разумков – 2,3%,

Геннадій Кернес – 1,9%,

Сергій Притула – 1,1%.

Невдаха року:

Володимир Зеленський – 28%,

Петро Порошенко – 13,8%,

Олексій Гончарук – 4,4%,

Арсен Аваков – 2,8%,

Віталій Кличко – 2,7%,

Віктор Медведчук – 2,5%,

Юлія Тимошенко – 2,3%,

Денис Шмигаль – 1,8%,

Сергій Притула – 1,8%,

Юрій Бойко – 1,3%.



Хто невдаха року за версією українців / Інфографіка 24 каналу

Примітно, що обоє лідерів рейтингу на "політика року" одночасно очолили й рейтинг "невдах року". Ба більше, з ледь не удвічі більшою кількістю голосів. Фонд демініціатив пише, що це свідчить про фактичну відсутність політика 2020 року.

Це опитування Фонд демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС провів протягом 5 – 13 грудня 2020 року в усіх регіонах, крім тимчасово окупованих. Методом особистого інтерв'ю опитали 2004 людей. Вибірка репрезентативна для дорослого населення, а похибка не перевищує 3,3%.