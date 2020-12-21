Зеленський у ще одному рейтингу став політиком і невдахою року
За опитуванням Фонду демократичних ініціатив, Президент України Володимир Зеленський став політиком року. Одночасно він став і лідером в опитуванні про невдаху року.
До слова, Петро Порошенко в обох рейтингах отримав "срібло". Такі дані публікує Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва у своєму опитуванні про "Політичні підсумки року".
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Політик року:
- Володимир Зеленський – 14,5%,
- Петро Порошенко – 9,2%,
- Віктор Медведчук – 6,9%,
- Юрій Бойко – 5,4%,
- Юлія Тимошенко – 5,4%,
- Віталій Кличко – 2,6%,
- Андрій Садовий – 2,6%,
- Дмитро Разумков – 2,3%,
- Геннадій Кернес – 1,9%,
- Сергій Притула – 1,1%.
Невдаха року:
- Володимир Зеленський – 28%,
- Петро Порошенко – 13,8%,
- Олексій Гончарук – 4,4%,
- Арсен Аваков – 2,8%,
- Віталій Кличко – 2,7%,
- Віктор Медведчук – 2,5%,
- Юлія Тимошенко – 2,3%,
- Денис Шмигаль – 1,8%,
- Сергій Притула – 1,8%,
- Юрій Бойко – 1,3%.
Хто невдаха року за версією українців / Інфографіка 24 каналу
Примітно, що обоє лідерів рейтингу на "політика року" одночасно очолили й рейтинг "невдах року". Ба більше, з ледь не удвічі більшою кількістю голосів. Фонд демініціатив пише, що це свідчить про фактичну відсутність політика 2020 року.
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