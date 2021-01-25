День народження президента: як мінявся Зеленський та його професії

25 січня свій 43-й день народження відзначає президент, гарант Конституції та верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Йому виповнюється 43 роки.

У день народження президента Володимира Зеленського 24 канал звертається до фактів біографії шостого президента України.

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Юрист перетворюється на зірку КВК

Володимир Зеленський народився 43 роки тому – 25 січня 1978 у Кривому Розі в інтелігентній родині. Малий Володя мріяв стати дипломатом, але пішов до місцевого вишу на популярний в 90-і юрфак. Втім, навчання відійшло на другий план, коли в житті з'явився КВК – "Клуб веселих та кмітливих".

Володимир Зеленський разом з друзями дитинства створили команду, а згодом – після перемоги в одній з молодших ліг КВК, приєдналися до більш досвідчених колег з Запоріжжя. Так виникла легендарна команда "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит", що в 1997 році стала чемпіоном вищої ліги КВК (разом з командою "Новые армяне").

Легендарний номер Зеленського:

Після цього Зеленський і ко створили власну команду – вже без запорожців – так виник "95 квартал". Нова команда була вже не такою яскравою – зникла глибина, проте стало більше експресії та жартів на межі фолу. Успіху "Транзиту" команда повторити не зуміла, проте набула культового статусу та закріпила за собою реноме найкращої української команди КВК.

Йде у вільне плавання

У 2003 році "Квартал" йде з московського шоу й запускає власні проєкти.

Власне, вони вже були – це й стало однією з причин прощання з КВК, адже цей клуб фактично є харизматичною сектою на чолі з кланом Маслякових, які замикають на собі усі фінансові потоки й не дозволяють командам (членам секти) прояви незалежності. Талановиті українці вирішили не ділитися з жадібним Масляковим і пішли у вільне плавання. І не прогадали.

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Володимир Зеленський став обличчям процесу, як і личить фронтмену команди. Грошима та організацією займалися брати Шефіри. Дуже швидко "Квартал" знайшов свою "фішку" – до традиційного гумору на межі коміки додали політичні жарти "на злобу дня" від першої особи. Незабаром вони стали основою шоу "Кварталу". Ці жарти важко назвати витонченими, вони більше тяжіли до примітиву, але про смаки не варто сперечатись, тим більше, що загал прийняв новий формат "на ура" – "Квартал" став модним, його учасники – зірками, а Володимир Зеленський – суперзіркою.

З середини 2000-х для коміка починається золотий час. Він здобув щиру народну любов та любов української еліти, переміг на "Танцях з зірками" та знявся у купі фільмів – вдалих і не дуже вдалих, але все одно доволі популярних. Дійшло до того, що його фірмовий й, будемо відвертими, не дуже приємний тембр голосу, став вважатись сексуальним, а сам Зеленський – секс-символом (ось, що робить ХАРИЗМА). Крім власне концертів "Кварталу" у студії було ще багато різних проєктів – шоу, серіалів, фільмів тощо. І до всього цього активно долучався Володимир Зеленський – як актор, автор чи продюсер.

Комік стає народним улюбленцем

На такий талант, звісно, не могли не звернути уваги олігархи – Хорошковський та Коломойський буквально змагались за прихильність "Кварталу" та право, щоб Зеленський і ко асоціювались з їх телеканалами. Спочатку перемагав "Інтер" – там Зеленський отримав карт-бланш та як генеральний продюсер робив все, що хотів, включно з пафосними та дуже коштовними реаліті-шоу, які нікому не подобались. Втім, далі гору взяли "Плюси" – у 2012 році “Квартал” переїхав на "1+1" та лишається там до цього часу. Шоу отримало новий подих, стало ще гострішим. В якийсь час саме шоу Зеленського стало чи не єдиним місцем, де можна було безкарно критикувати президента Януковича та його режим.

Володимир Зеленський підтримав Революцію Гідності, хоч і не був активним учасником Майдану. Втім, коли на Україну напала Росія, він не побоявся публічно засудити агресію та заявив, що відмовляється від гастролей в державі-окупанті (повністю від бізнесу з Росією Зеленський відмовитись не зміг в силу багатьох причин). Такий крок приніс Зеленському великі фінансові втрати, адже Росія була чи не головним ринком збуту для проєктів "Кварталу", але дозволив зберегти репутацію та не зіпсувати собі карму.

Володимир Зеленський 1 березня 2014 року:

В цей час в голові Зеленського та його соратників виникає ідея створення нового проєкту – гумористичного шоу про політику. Так виник серіал "Слуга народу". Його головний герой – вчитель історії ідеаліст Василь Голобородько доволі випадково стає президентом України. Маніакально чесний Голобородько заходиться міняти Україну та боротися з головними її бідами. Втім, життя виявляється далеким від мрій та ілюзій.

Успіх проєкту, прем'єра якого відбулась восени 2015 року, був колосальним. Можливо, щось подібне востаннє було, коли виходили "Місто зустрічі змінити не можна" чи "17 миттєвостей весни" – найпопулярніші радянські телефільми. Серіал "Слуга народу" став феноменом, отримав культовий статус, а також зробив з Зеленського мало не національного пророка.

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З того часу фінальні пісні з "Кварталу" почали поширюватися у соцмережах мало як не одкровення. Вони сприймались як жорстка, але справедливо критика вже нової влади – президента Порошенка – та створювали ілюзію, що автори та виконавці цих композицій точно знають, як треба робити, щоб було добре, та як не треба.

Головне питання:

Шоумен стає кандидатом в президенти

Десь в цей час думки про те, що варто спробувати свої сили у політиці, з'являються в голові оточення Зеленського. У якості промо стало ефектне відео від шоумена, в якому він виступив проти заборони свого серіалу "Свати" (популярний сітком виробництва "Кварталу" забанили через ненависть до України головної зірки проєкту – російського актора Федіра Добронравова).

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У 2018 році – за рік до виборів президента України – почали ширитись чутки, що Володимир Зеленський долучиться до кампанії. Спочатку це сприймалося як жарт, адже у всіх перед очима був приклад Святослава Вакарчука, потім все обережніше почала з'являтись інформація, що це не жарт. Далі з'явилась "соціологія", яка змусила повірити в це, мабуть, і самого Зеленського.

Зеленський стає політиком:

До промо несистемного кандидата долучились усі медіаресурси Ігоря Коломойського – третій сезон "Слуги Народу" став фактичною рекламою кампанії Зеленського в прайм-тайм. Також велику роль зіграли новорічне привітання Зеленського замість чинного президента Порошенка в ефірі "Плюсів" (його показали у запису), постійні порівняння Зеленського з Рейганом, знищення репутації Порошенка численними медіакілерами Коломойського, самим президентом та його оточенням. Геніальна промокампанія у соцмережах мобілізувала електорат, а таргетовані обіцянки у форматі "всім всього" не залишили суперникам жодних шансів.

Гуморист стає президентом

Проти популярності Зеленського не було жодних аргументів – на нього не існувало компромату (майже), він не був задіяний у корупції, не обіцяв долар по 10, не займався грабунком власної армії та не возвеличував кума Путіна. Останній бастіон впав на стадіоні, так стадіоні, коли виявилось, що кандидат в президенти вміє в дебати.

За час президентства з тіні стала виходити Олена Зеленська. Її вишукане вбрання постійно обговорюють в соцмережах. Також перша леді давала інтерв'ю українському Vogue, відверто розповідала про шлюб топовим ЗМІ й продовжує активно займатися благодійністю.

Олена та Володимир Зеленські / Фото з відкритих джерел

Навесні 2019 року Володимир Зеленський, як і обіцяв, став вироком для Петра Порошенка. Перемога з результатом у 73% підтримки – неймовірний рекорд в історії Незалежної України. Так колишній комік став президентом. На цьому казка скінчилась.

Рік президента Зеленського:

Президентство Зеленського припало на важкий час – продовжується військова агресія Росії проти України на Донбасі, окупанти знущаються з українських громадян у Криму та перетворюють півострів на гібрид пустки, концтабору та військової бази з ядерним арсеналом, до економічної кризи додалась та значно посилила ефект пандемія коронавірусу. Нікуди не поділись внутрішні чвари між українськими політиками, корупція та свавілля олігархів.