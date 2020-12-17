Російський опозиціонер Олексій Навальний переконаний, що російський президент Володимир Путін фактично визнав причетність до його отруєння. Так Навальний відреагував на визнання того, що ФСБ вело за ним стеження.

Путін усе визнав, у своєму стилі про ЦРУ, але все визнав. Про це Олексій Навальний заявив у своєму твіттері.

До слова Та кому він потрібен, – Путін про Навального та його отруєння

Зрозумів, що неможливо заперечувати наші залізобетонні докази. Тобто так, ФСБ їздило за мною по п'ятах 4 роки, але не труїли. Тому що "Якщо хотіли б отруїти, то вийшло б",

– заявив опозиціонер.

Крім того, він розповів, що всю першу половину дня пробув у німецькій прокуратурі. Там його допитували за запитом російської сторони. Вже після допиту політик передивився пресконференцію Володимира Путіна, а зокрема питання про його отруєння.

Олексій Навальний переконаний, що Росія "перебуває в зоні визнання", але питання, чому слідкували хіміки й лікарі, що працюють у центрі експертиз ФСБ і співпрацюють з розробниками "Новачка", ігноруються.

"Ігноруються, тому що якщо згадати це, то путінська версія моментально перетворюється на гарбуз. Точніше, це і з самого початку гарбуз, а не карета", – заявив Навальний.

Про яке "зізнання" говорить Навальний

Під час своєї великої пресконференції 17 грудня Володимир Путін визнав, що за Олексієм Навальним стежили агенти ФСБ. Щоправда, знайшов для цього дивне пояснення. Все через те, що телефони самих агентів, мовляв, прослуховує ЦРУ.

Цей пацієнт користується підтримкою американських спецслужб. Якщо це правда, тоді так, тоді спецслужби повинні за ним приглядати. Та це зовсім не означає, що його травили – кому він треба?

– заявив Путін, посміхаючись.

Він підкреслив, що "якби справді хотіли вбити, то довели б справу до кінця". Путін також запевнив, що дав вказівку відпустити опозиціонера на лікування в Німеччину, щойно до нього звернулася його дружина.

Крім того, питання стеження за Навальним прокоментував і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що це робили через його заклики до повалення влади, а на питання, чому ж тоді агенти не врятували опозиціонера від отруєння, відповів: "це не до мене".

Володимир Путін про отруєння й стеження за Навальним: дивіться відео