Загострення на Донбасі: Путін робить видимість війни перед виборами

У російських ЗМІ піднімають теми, які стосуються не лише війни на Донбасі, а й її активізацій на лінії розмежування. Зокрема, там обговорюють можливості російської військової авіації.

У вересні відбудуться вибори до російського парламенту. Рейтинги партії Путіна щороку менші, а відтак кремлівський очільник напередодні виборів створює видимість війни. Військові експерти і дипломати вважають, що короткочасні загострення військових дій таки будуть і нам варто бути до них готовими.

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Українська розвідка

Західні європейські партнери кремлівську авіацію в українському небі терпіти не мали б. Ексміністр оборони Андрій Загороднюк зазначив, що наша розвідка працює дуже добре на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також європейській частині Росії.

Ми побачимо, якщо буде якась підготовка до наступу російських військ, а їх не можна підготувати зненацька,

– підкреслив він.

Російські бойовики на Донбасі заявили, що мають намір завдати "превентивні" удари по позиціях Збройних сил України. Концентрація російської військової техніки дійсно здатна створити видимість підготовки до повномасштабного вторгнення.

Реакція Міноборони

У Міністерстві оборони України запевнили, що повторити успіх 2014 року Росії вже не вдасться, адже за 7 років армія реформувалася і воювати з росіянами навчилися. Військові ж експерти зазначили, що варто враховувати ще й майже 500 тисяч ветеранів АТО і те, що всі пересування окупаційних військ українці пильно відстежують.

Росіяни будують другу лінію оборони, а також укріпляють першу. Або вони справді вони готують провокацію, або готуються до захисту від контрнаступу з боку України,

​– розповів представник у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

Експерти сходяться на думці, що враховуючи міжнародну увагу до російської окупаційної війни, Кремль не наважиться на повномасштабний наступ. Якщо звернути увагу на специфіку зведення нових оборонних споруд на території ОРДЛО, то все це нагадує підготовку до захисту від воєнного наступу з боку України.

Що відомо про загострення на лінії розмежування: дивіться відео