Президент Зеленський та перша леді прибули в Об'єднані Арабські Емірати: відео

Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена прибули з першим офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати. В ОАЕ глава держави та перша леді пробудуть ще 14 – 15 лютого. Український президент наголосив, що спродівається на поглиблення співпраці між Києвом та Абу-Дабі.
Відео, на якому – зустріч українського президента та його дружини в ОАЕ, опублікувало офіційне представництво глави держави.
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Радий прибути в ОАЕ. Наступні два дні будуть насичені важливими зустрічами, я сподіваюсь на поглиблення співпраці між нашими країнами,
– написав Зеленський у твіттері.
Дивіться відео з ОАЕ:
Джерело: Офіс Президента