Президент Зеленський та перша леді прибули в Об'єднані Арабські Емірати: відео

13 лютого 2021 , 18:03
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Джерело:

Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена прибули з першим офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати. В ОАЕ глава держави та перша леді пробудуть ще 14 – 15 лютого. Український президент наголосив, що спродівається на поглиблення співпраці між Києвом та Абу-Дабі.

Відео, на якому – зустріч українського президента та його дружини в ОАЕ, опублікувало офіційне представництво глави держави.

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Радий прибути в ОАЕ. Наступні два дні будуть насичені важливими зустрічами, я сподіваюсь на поглиблення співпраці між нашими країнами,
– написав Зеленський у твіттері.

Дивіться відео з ОАЕ:

Які плани президента Зеленського в Об'єднаних Арабських Еміратах:

Джерело: Офіс Президента

  • Президент проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віцепрезидентом, прем'єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.
  • Під час перемовин обговорять політичну, торговельно-економічну, інвестиційну та гуманітарну співпрацю.
  • Заплановане також підписання низки документів.
Цікаво! Перша леді Олена Зеленська зустрінеться з міністеркою культури та молоді Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, представниками дирекції Дубайської опери та ключових історичних і культурних пам'яток Абу-Дабі. Зустрічі відбудуться у рамках "культурної дипломатії".