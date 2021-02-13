Президент Зеленський та перша леді прибули в Об'єднані Арабські Емірати: відео

18:03

Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена прибули з першим офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати. В ОАЕ глава держави та перша леді пробудуть ще 14 – 15 лютого. Український президент наголосив, що спродівається на поглиблення співпраці між Києвом та Абу-Дабі.