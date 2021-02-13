Президент Зеленський та перша леді прибули в Об'єднані Арабські Емірати: відео
Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена прибули з першим офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати. В ОАЕ глава держави та перша леді пробудуть ще 14 – 15 лютого. Український президент наголосив, що спродівається на поглиблення співпраці між Києвом та Абу-Дабі.
Джерело:Офіс Президента
Відео, на якому – зустріч українського президента та його дружини в ОАЕ, опублікувало офіційне представництво глави держави.
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Радий прибути в ОАЕ. Наступні два дні будуть насичені важливими зустрічами, я сподіваюсь на поглиблення співпраці між нашими країнами,
– написав Зеленський у твіттері.
Дивіться відео з ОАЕ:
Які плани президента Зеленського в Об'єднаних Арабських Еміратах:
Джерело: Офіс Президента
- Президент проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віцепрезидентом, прем'єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.
- Під час перемовин обговорять політичну, торговельно-економічну, інвестиційну та гуманітарну співпрацю.
- Заплановане також підписання низки документів.
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