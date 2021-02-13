Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена прибули з першим офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати. В ОАЕ глава держави та перша леді пробудуть ще 14 – 15 лютого. Український президент наголосив, що спродівається на поглиблення співпраці між Києвом та Абу-Дабі.

Відео, на якому – зустріч українського президента та його дружини в ОАЕ, опублікувало офіційне представництво глави держави. Читайте також Зеленський скликає засідання РНБО, але частина буде закритою: для чого Радий прибути в ОАЕ. Наступні два дні будуть насичені важливими зустрічами, я сподіваюсь на поглиблення співпраці між нашими країнами,

– написав Зеленський у твіттері. Дивіться відео з ОАЕ: Glad to arrive in #UAE. The next two days will be full of important meetings! I am hopeful for deepening cooperation between & pic.twitter.com/E01yAfn0KD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2021 Які плани президента Зеленського в Об'єднаних Арабських Еміратах: Джерело: Офіс Президента Президент проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі , заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віцепрезидентом, прем'єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

, заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віцепрезидентом, прем'єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом. Під час перемовин обговорять політичну, торговельно-економічну, інвестиційну та гуманітарну співпрацю.

Заплановане також підписання низки документів. Цікаво! Перша леді Олена Зеленська зустрінеться з міністеркою культури та молоді Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, представниками дирекції Дубайської опери та ключових історичних і культурних пам'яток Абу-Дабі. Зустрічі відбудуться у рамках "культурної дипломатії".