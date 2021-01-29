На Донеччині розбійник пограбував будинок та намагався спалити його з господаркою : фото

Злочин, за підозрою у скоєнні якого затримали чоловіка, стався 25 січня у Волновасі. Зловмисник напав на власницю будинку, зв'язав її, та, пограбувавши, вчинив пожежу.

Джерело: пресслужба поліції Донецької області

Про злочин правоохоронці дізналися від рятувальників, які повідомили, що під час гасіння пожежі витягли з приміщення жінку. Самостійно покинути житло вона не могла, оскільки її зв'язали.

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Слідчі, які працювали на місці події, з'ясували подробиці скоєння злочину.

Що відомо про зухвале пограбування будинку у Волновасі



Зловмисник вдерся до будинку через вікно / Фото поліції Волновахи

Поліцейські дізналися, що до житла жінки вдерся чоловік, який завдав їй кілька ударів по голові металевим прутом.

Травмовану жінку зловмисник зв'язав, після чого почав збирати всі коштовності.

Розбійник забрав гроші, ювелірні вироби та банківську картку та, щоб позбутися доказів злочину, підпалив будинок.

Жінку врятували, а правоохоронці досить швидко встановили особу підозрюваного. Зловмисником виявився неодноразово судимий місцевий мешканець. Загалом він провів за ґратами 16 років.

Наразі чоловіку вже повідомили про підозру у вчиненні розбійного нападу та замаху на вбивство.

Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.



Поліцейські розкрили тяжкий злочин / Фото пресслужби поліції Волновахи