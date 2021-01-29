На Донеччині розбійник пограбував будинок та намагався спалити його з господаркою : фото

Злочин, за підозрою у скоєнні якого затримали чоловіка, стався 25 січня у Волновасі. Зловмисник напав на власницю будинку, зв'язав її, та, пограбувавши, вчинив пожежу.
Джерело: пресслужба поліції Донецької області
Про злочин правоохоронці дізналися від рятувальників, які повідомили, що під час гасіння пожежі витягли з приміщення жінку. Самостійно покинути житло вона не могла, оскільки її зв'язали.
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Зловмисник вдерся до будинку через вікно / Фото поліції Волновахи
Жінку врятували, а правоохоронці досить швидко встановили особу підозрюваного. Зловмисником виявився неодноразово судимий місцевий мешканець. Загалом він провів за ґратами 16 років.
Наразі чоловіку вже повідомили про підозру у вчиненні розбійного нападу та замаху на вбивство.
Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.
Поліцейські розкрили тяжкий злочин / Фото пресслужби поліції Волновахи