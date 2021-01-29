На Донеччині розбійник пограбував будинок та намагався спалити його з господаркою : фото

29 січня 2021 , 12:38
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Злочин, за підозрою у скоєнні якого затримали чоловіка, стався 25 січня у Волновасі. Зловмисник напав на власницю будинку, зв'язав її, та, пограбувавши, вчинив пожежу.

Джерело: пресслужба поліції Донецької області

Про злочин правоохоронці дізналися від рятувальників, які повідомили, що під час гасіння пожежі витягли з приміщення жінку. Самостійно покинути житло вона не могла, оскільки її зв'язали.

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Слідчі, які працювали на місці події, з'ясували подробиці скоєння злочину.

Що відомо про зухвале пограбування будинку у Волновасі


Зловмисник вдерся до будинку через вікно / Фото поліції Волновахи

  • Поліцейські дізналися, що до житла жінки вдерся чоловік, який завдав їй кілька ударів по голові металевим прутом.
  • Травмовану жінку зловмисник зв'язав, після чого почав збирати всі коштовності.
  • Розбійник забрав гроші, ювелірні вироби та банківську картку та, щоб позбутися доказів злочину, підпалив будинок.

Жінку врятували, а правоохоронці досить швидко встановили особу підозрюваного. Зловмисником виявився неодноразово судимий місцевий мешканець. Загалом він провів за ґратами 16 років.

Наразі чоловіку вже повідомили про підозру у вчиненні розбійного нападу та замаху на вбивство.

Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.


Поліцейські розкрили тяжкий злочин / Фото пресслужби поліції Волновахи