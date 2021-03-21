Україна буде мати широку підтримку в США, незалежно від того, як складатимуться відносини Росії й Америки. Про це заявив колишній спецпредставник Державного департаменту з питань України Курт Волкер.

За словами американського дипломата, нашу державу підтримують як у новій адміністрації Джо Байдена, так і в Конгресі. Відтак зміна російсько-американських відносин на це не вплине.

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Україна буде мати широку підтримку в США,

– підкреслив Курт Волкер.

Ексспецпредставник Держдепу з питань України зауважив, що через скандал з дзвінком Дональда Трампа Володимиру Зеленському Україна опинилася у внутрішньому політичному дискурсі в США.

"Втім це все одно не похитнуло підтримки суверенітету і територіальної цілісності України з боку Вашингтона", – додав він.

Що відомо про телефонну розмову Зеленського й Трампа?

• Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. • ​До цієї компанії причетний син тоді ще головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. • ​ 25 вересня Білий дім оприлюднив 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує, що Трамп таки говорив Зеленському: "Було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

Курта Волкер зазначив, адміністрація Джо Байдена продовжить політику попередньої влади щодо України. Відтак слід очікувати на нові американські санкції проти Москви. Крім того, Вашингтон продовжить боротьбу з російською пропагандою і дезінформацією.

Підтримка США залишатиметься серйозною, – Волкер

Американський дипломат вважає, що попереду на українську владу можуть очікувати складні часи. Адже Росія знову почала нарощувати агресію на Сході.

Ми спостерігаємо зростання військової агресії на Донбасі і бачимо, що Росія намагається створити там найвищий рівень напруження. Але підтримка США залишатиметься серйозною,

– підсумував він.