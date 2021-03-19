Непорівнянні позиції, – Волкер про шанси Зеленського у перемовинах з Путіним

На думку Курта Волкера, президенту Володимиру Зеленському буде надзвичайно складно зустрітись та поговорити з очільником Росії Володимиром Путіним. Все тому, що сторони мають різні та непорівняні позиції.

У Путіна – досить "сильна" позиція. Про це заявив колишній спецпредставник Держдепартаменту США в Україні

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Що каже Волкер

Посадовець нагадав, що Путін заперечує присутність Росії в українському конфлікті.

Я ніколи не виступаю проти того, щоб люди говорили один з одним, але, мені здається, сьогодні в цьому конфлікті ми маємо непорівнянні позиції сторін,

– наголосив Волкер.

Тому він додав, що для Зеленського важливо заручитися підтримкою від США та президента Джо Байдена. Також потрібна підтримка з боку Німеччини і Франції. Країни мають визнавати український суверенітет і територіальну цілісність, а також, що Україна — жертва російської агресії і що вона робить все можливе для миру.

За словами Волкера, при наявності вищенаведених речей, Зеленський зможе досягти необхідного контексту у діалозі з Путіним.

Чи відбудуться перемовини Зеленського з Путіним