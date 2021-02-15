В Україні вже 2 тижні вирує негода і тримається критично низька температура. Внаслідок ускладнення погодних умов досі залишаються знеструмленими деякі села, а жертвами морозів стали 4 людини.

Водночас в Карпатах 2 доби тривають пошуки туриста. Детальніше про наслідки негоди – читайте далі.

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Четверо людей стали жертвами лютих морозів.

► На Львівщині у Золочівському районі 69-річний чоловік замерз на зупинці очікуючи транспорт.

►На Волині 41-річна річна жінка замерзла просто посеред поля, яким йшла, бо хотіла скоротити дорогу додому.

►Ще 2 смертельні випадки трапились й на Тернопільщині. Від переохолодження загинув чоловік у Підгаєцькому районі та жінка у містечку Ланівці.

Рятувальники намагаються подолати наслідки негоди

В Тернопільській області рятувальники розгорнули 238 пунктів обігріву. Сильний вітер створює аварійну ситуацію й на автошляхах. Дорожники відзвітували, що траси чистять регулярно, але стрімкі пориви вітру утворюють перемети і кучугури.

Найгірша ситуація у Бучацькому та Монастириському районах. Також сильно перемело сполучення з селищем Коропець. А поблизу містечка Ланівці десятки автомобілів опинилися в сніговій пастці.

Наразі працює 158 одиниць снігоочисної техніки. Залучено 185 працівників шляхових господарств для оищення заїзних кишень і посадкових майданчиків,

– повідомив заступник начальника САД у Тернопільській області Ігор Данилишин.

За його словами, проїзд забезпечено, але на деяких маршрутах територіального значення рух транспорту значно ускладнений.

На Закарпатті поблизу села Березники, що у Свалявському районі, вже другу добу розшукують туриста з Києва. 2 чоловіків зникли в ніч на 14 лютого в районі гори Гемба.

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Наступного дня одного з туристів знайшли, стан його здоров'я зараз задовільний. Пошуки другого й досі тривають. Залучено близько сотні людей, 13 одиниць техніки та гелікоптер.

На Прикарпатті десятки населених пунктів – без транспортного сполучення

На Прикарпатті через замети понад 60 населених пунктів залишилися без транспортного сполучення. Найбільше – в Галицькому, Тлумацькому та Городенківському районах.

Снігоочисна техніка працює у посиленому режимі. Однак через сильний вітер всього за декілька годин на дорогах знову утворюються перемети. У рятувальників цілодобово – шквал викликів. Лише за минулу добу, 14 лютого, вони допомогли 70 людям, які застрягли у снігових заметах. Зокрема, транспортували хворих до лікарні, а також допомагали медикам дістатися до пацієнтів крізь кучугури.

7 разів рятувальники доставляли медичних працівників до хворих осіб. 7 осіб транспортовано до медичних закладів, з них 2 – породіллі,

– зазначила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Прикарпаття Христина Перцович.

Покращення погодних умов очікувати українцям поки не варто. Впродовж тижня й надалі сніжитиме, а нічна температура подекуди сягатиме й мінус 25 градусів. Холод має відступити вже на вихідних. Зокрема, 21 лютого прогнозують плюсову температуру.