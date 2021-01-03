На Волині затримали школяра, який продавав наркотики: суд виніс серйозне покарання
Правоохоронці на Волині затримали учня 11 класу, який торгував канабісом. За інформацією слідства, він збував наркотики двічі й отримав за це 440 та 700 гривень.
За це школяр з Волині отримав 6 років в'язниці. Про це мовиться у вироку Ратнівського районного суду, пише видання "Волинські новини".
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Деталі інциденту
Учень ЗОШ №2 імені Миколи Заліпи в селищі міського типу Ратне купував канабіс, а потім його перепродавав. Це сталося двічі:
- 24 квітня обвинувачений за 440 гривень збув майже 3 грами канабісу.
- 19 травня він продав понад 8 грамів за 700 гривень.
У суді обвинувачений визнав вину за першим епізодом, однак відкинув звинувачення за другим. Проте докази підтвердили його вину повністю.
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