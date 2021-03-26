На Волині суд відпустив підлітка, засудженого на 6 років за продаж марихуани

Апеляційний суд Рівненщини повністю скасував вирок і відпустив на волю 16-річного хлопця. Його в січні 2021 року засудили до 6 років колонії за продаж наркотиків.

Хлопця вже випустили з СІЗО. З грудня 2020 року він брав участь у судових засіданнях у режимі відеозв'язку.

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На Волині відпустили підлітка, засудженого за наркотики

Суд в Луцьку відмовився випустити неповнолітнього з в'язниці до розгляду апеляції. Натомість адвокат просив звільнення хлопця до розгляду справи в апеляційному суді. Захисник посилався на "незаконне утримання за межами граничного терміну".

Адвокат стверджував, що правоохоронці діяли незаконно, спровокувавши підлітка на продаж наркотиків, аби потім затримати його. У поліції запевняли, що закон не порушували.

Що відомо про затримання хлопця

Відповідно до версії правоохоронців, коли Максимові було 15 років , з ним почав спілкуватися чоловік з іменем Денис. Він пригостив хлопця наркотиками та продовжили надалі контактувати з ним.

, з ним з іменем Денис. Він та продовжили надалі контактувати з ним. Згодом з'ясувалося, що Денис працював на поліцейських.

Коли Максиму виповнилося 16 років, чоловік попросив підлітка знайти наркотики та передати їх дівчині. Обвинувачення ґрунтувалося на свідченнях дівчини та її подруги. Однак, запевняє адвокат, що вони були підставними.

та передати їх дівчині. Обвинувачення ґрунтувалося на свідченнях дівчини та її подруги. Однак, запевняє адвокат, що вони були підставними. За даними слідства, Максим 2 рази передавав наркотики . Захисник хлопця Василь Жуковський стверджує, що вдруге його підзахисний лише стояв поруч – він не отримував гроші й не передавав товар.

. Захисник хлопця Василь Жуковський стверджує, що – він не отримував гроші й не передавав товар. Затримали підлітка саме під час "другої передачі" наркотиків.

саме під час "другої передачі" наркотиків. На судовому засіданні Максим зізнався, що здійснював продаж лише 1 раз, а до другого інциденту він не причетний.

Захист впевнений, що поліція діяла незаконно, адже правоохоронці не мають права провокувати людей на злочини. Зокрема, це порушує позицію Європейського суду з прав людини.

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