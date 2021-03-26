На Волині суд відпустив підлітка, засудженого на 6 років за продаж марихуани

Апеляційний суд Рівненщини повністю скасував вирок і відпустив на волю 16-річного хлопця. Його в січні 2021 року засудили до 6 років колонії за продаж наркотиків.
Хлопця вже випустили з СІЗО. З грудня 2020 року він брав участь у судових засіданнях у режимі відеозв'язку.
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На Волині відпустили підлітка, засудженого за наркотики
Суд в Луцьку відмовився випустити неповнолітнього з в'язниці до розгляду апеляції. Натомість адвокат просив звільнення хлопця до розгляду справи в апеляційному суді. Захисник посилався на "незаконне утримання за межами граничного терміну".
Адвокат стверджував, що правоохоронці діяли незаконно, спровокувавши підлітка на продаж наркотиків, аби потім затримати його. У поліції запевняли, що закон не порушували.
Що відомо про затримання хлопця
- Відповідно до версії правоохоронців, коли Максимові було 15 років, з ним почав спілкуватися чоловік з іменем Денис. Він пригостив хлопця наркотиками та продовжили надалі контактувати з ним.
- Згодом з'ясувалося, що Денис працював на поліцейських.
- Коли Максиму виповнилося 16 років, чоловік попросив підлітка знайти наркотики та передати їх дівчині. Обвинувачення ґрунтувалося на свідченнях дівчини та її подруги. Однак, запевняє адвокат, що вони були підставними.
- За даними слідства, Максим 2 рази передавав наркотики. Захисник хлопця Василь Жуковський стверджує, що вдруге його підзахисний лише стояв поруч – він не отримував гроші й не передавав товар.
- Затримали підлітка саме під час "другої передачі" наркотиків.
- На судовому засіданні Максим зізнався, що здійснював продаж лише 1 раз, а до другого інциденту він не причетний.
- Захист впевнений, що поліція діяла незаконно, адже правоохоронці не мають права провокувати людей на злочини. Зокрема, це порушує позицію Європейського суду з прав людини.
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