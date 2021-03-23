Зранку 23 березня надзвичайники Волині отримали повідомлення про витік азотної кислоти. Він стався поблизу митного посту "Доманово" Ратнівського району.

Причиною інциденту стала розгерметизація однієї з трьох секцій автоцистерни. У ній була неконцентрована азотна кислота загальною вагою 23 тони.

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Що відомо про інцидент

Як повідомив речник ДСНС Волині Володимир Нестеров, про аварію сповістили одночасно одразу кілька водіїв.



Цистерна, з якої стався витік / Фото ДСНС Волині

На місце події прибули працівники ДСНС. Вони працювали у спеціальних захисних костюмах.

На локації, де стався інцидент, рятувальники:

ліквідували витік кислоти з пошкодженої секції;

осадили хмару небезпечної хімічної речовини;

обробили місце витоку нейтралізуючими речовинами.



Як надзвичайники працювали на місці витоку / Фото ДСНС Волині

Аварію ліквідували протягом 4 годин за участю 14 рятувальників та 3 одиниць техніки.