На Волині п'яний водій збив 2 підлітків: один з них загинув

22 лютого 2021 , 18:48
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Джерело:

Поліція Волині

У селі Білин Ковельського району Волинської області 20 лютого трапилася смертельна ДТП. П'яний водій наїхав на двох підлітків.

Деталі ДТП на Волині

За кермом автомобіля Ford перебував 35-річний житель району.

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П'яний водій наїхав на пішоходів, які перебували за межами проїжджої частини.

Що відомо про постраждалих

►17-річний житель Ковельського району загинув на місці.

►15-річну дівчину з ушкодженнями відвезли у відділення травматології Ковельської районної лікарні.

Водія вже затримали. Слідчі повідомили йому підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.


На Волині трапилася смертельна ДТП