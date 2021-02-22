На Волині п'яний водій збив 2 підлітків: один з них загинув
У селі Білин Ковельського району Волинської області 20 лютого трапилася смертельна ДТП. П'яний водій наїхав на двох підлітків.
Джерело:Поліція Волині
Деталі ДТП на Волині
За кермом автомобіля Ford перебував 35-річний житель району.
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П'яний водій наїхав на пішоходів, які перебували за межами проїжджої частини.
Що відомо про постраждалих
►17-річний житель Ковельського району загинув на місці.
►15-річну дівчину з ушкодженнями відвезли у відділення травматології Ковельської районної лікарні.
Водія вже затримали. Слідчі повідомили йому підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху.
Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
На Волині трапилася смертельна ДТП
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