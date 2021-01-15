На Волині попрощалися із ветераном АТО Мельником: фото
У п'ятницю, 15 січня, на Волині попрощалися із воїном та героєм АТО Тарасом Мельником. Український захисник тривалий час боровся з хворобою.
У Збройних силах України Мельника знали під позивним "Шах". Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив депутат Волинської обласної ради Олександр Пирожик.
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Українці у коментарях під постом висловлюють співчуття рідним героя. Попрощатися із Мельником приїхали його бойові побратими з Волині, а також – представники волинської влади.
Що відомо про "Шаха"
- Мельнику було 44 роки.
- У 2015 – 2016 роках воював з російськими окупантами на Донбасі.
- Під час бойових дій отримав поранення.
- Згодом тривалий час хворів та лікувався у військовому госпіталі.
- У героя залишилася дружина та син.
Прощання із Мельником / Фото 18+ зі сторінки Пирожика
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