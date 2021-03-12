На Волині обвалився міст: є постраждалі

У селі П'ятидні на Волині у п'ятницю, 12 березня, обвалився міст. Внаслідок інциденту постраждали 5 людей, які ремонтували міст.

За словами речниці Нацполіції Волині Ольга Бузулук, обвал стався під час дорожніх робіт на автодорозі Володимир-Волинський – Устилуг близько 13:00.

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Травмованих робітників госпіталізували до лікарні Володимира-Волинського.

Наразі автомобілі можуть проїхати через міст. Обвал стався на краю закритої на час ремонту смуги руху.

Масштабні обвали мостів в Україні

20 травня у селі Олексіївка неподалік від Нікополя на Дніпропетровщині обвалився автомобільний міст.

6 червня у селі Вертелка Зборівського району на Тернопільщині обвалився автомобільний міст через річку Серет. Він не витримав вагу від кузова з вісьмома тоннами піску.

7 червня у Миколаївській області міст розколовся навпіл під фурою з двома причепами.

Загальна довжина мосту – 58 метрів.