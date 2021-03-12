На Волині обвалився міст: є постраждалі

12 березня 2021 , 16:28
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Джерело:

"Суспільне"

У селі П'ятидні на Волині у п'ятницю, 12 березня, обвалився міст. Внаслідок інциденту постраждали 5 людей, які ремонтували міст.

За словами речниці Нацполіції Волині Ольга Бузулук, обвал стався під час дорожніх робіт на автодорозі Володимир-Волинський – Устилуг близько 13:00.

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Травмованих робітників госпіталізували до лікарні Володимира-Волинського.

Наразі автомобілі можуть проїхати через міст. Обвал стався на краю закритої на час ремонту смуги руху.

Зверніть увагу! Загальна довжина мосту – 58 метрів.

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