На Волині обвалився міст: є постраждалі

Джерело:"Суспільне"
У селі П'ятидні на Волині у п'ятницю, 12 березня, обвалився міст. Внаслідок інциденту постраждали 5 людей, які ремонтували міст.
За словами речниці Нацполіції Волині Ольга Бузулук, обвал стався під час дорожніх робіт на автодорозі Володимир-Волинський – Устилуг близько 13:00.
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Травмованих робітників госпіталізували до лікарні Володимира-Волинського.
Наразі автомобілі можуть проїхати через міст. Обвал стався на краю закритої на час ремонту смуги руху.Зверніть увагу! Загальна довжина мосту – 58 метрів.