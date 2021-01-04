Штрикнули ножем: на Волині депутатку з чоловіком затримали через розбій – відео
Розслідування розбійного нападу під Луцьком, до якого може бути причетна депутатка однієї з райрад на Волині, призвело до затримання підозрюваних. Жінку з чоловіком спіймали у їхній квартирі.
Для того, щоб пограбувати 55-річного чоловіка, за даними слідчих, зловмисники вигадали сценарій та розіграли виставу. Про це повідомили у Департаменті карного розшуку поліції.
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Що відомо про розбій, який нібито скоїла депутатка
Як стверджують поліціянти, ціль для пограбування подружжя обрало, побачивши оголошення про продаж будинку чоловіком.
- Спочатку нібито на перегляд прийшов чоловік затриманої. Він домовився з потерпілим, що наступного разу прийде разом із дружиною.
- Знайшовши вдалий для нападу момент, зловмисники приснули чоловікові в обличчя сльозогінним газом та кілька разів вдарили ножем.
- Прихопивши цінності, підозрювані втекли.
Що загрожує підозрюваним
Слідчі кажуть, що зловмисниками можуть бути чинна 55-річна депутатка однієї з районних рад Волинської області, а також її 42-річний чоловік, який вже мав проблеми з законом.
Якщо провину затриманих визнає суд, їм загрожує від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
Досудове розслідування продовжується.
Дивіться відео затримання депутатки та її чоловіка за підозрою у розбійному нападі:
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