Вогонь у відповідь на Донбасі: Данілов пояснив, хто та як ухвалює рішення

Попри домовленості щодо перемир'я на Донбасі, російські найманці не припиняють обстріли позицій ЗСУ. Як українські військові ухвалюють рішення про вогонь у відповідь – читайте далі.

Кожен командир відповідає за своїх підлеглих. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив на брифінгу 19 лютого.

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Він також запевнив, що кожен командир має право ухвалювати власне рішення, проте якщо воно – у межах його компетенцій.

Якщо мовиться про загрозу життя військових, кожен командир має право ухвалити рішення про відкриття вогню у відповідь,

– підкреслив Данілов.

Секретар Ради національної безпеки та оборони також наголосив, що у разі небезпеки для віськових ЗСУ, рішення ухвалюються миттєво.

Загострення ситуації на Донбасі

Ворог прицільно обстрілює позиції Збройних сил України майже щодня. Гатять з гранатометів, кулеметів та снайперської зброї.

Через це 11 українських захисників загинули. Бійця ЗСУ доводиться надавати адекватну відповідь на дії противника.

Раніше український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українських військових у зоні ООС не штрафують, якщо вони відкривають вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.