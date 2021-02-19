Вогонь у відповідь на Донбасі: Данілов пояснив, хто та як ухвалює рішення
Попри домовленості щодо перемир'я на Донбасі, російські найманці не припиняють обстріли позицій ЗСУ. Як українські військові ухвалюють рішення про вогонь у відповідь – читайте далі.
Джерело:24 канал
Кожен командир відповідає за своїх підлеглих. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив на брифінгу 19 лютого.
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Він також запевнив, що кожен командир має право ухвалювати власне рішення, проте якщо воно – у межах його компетенцій.
Якщо мовиться про загрозу життя військових, кожен командир має право ухвалити рішення про відкриття вогню у відповідь,
– підкреслив Данілов.
Секретар Ради національної безпеки та оборони також наголосив, що у разі небезпеки для віськових ЗСУ, рішення ухвалюються миттєво.
Загострення ситуації на Донбасі
- Ворог прицільно обстрілює позиції Збройних сил України майже щодня. Гатять з гранатометів, кулеметів та снайперської зброї.
- Через це 11 українських захисників загинули. Бійця ЗСУ доводиться надавати адекватну відповідь на дії противника.
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