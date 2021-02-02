Вогонь в "Епіцентрі" у Первомайську повністю загасили: що відомо

У Первомайську Миколаївської області вдалося повністю ліквідувати пожежу у гіпермаркеті "Епіцентр". Будівля загорілося вдень 2 лютого внаслідок підпалу.

Джерело: ДСНС

Вже о 18:30 надзвичайники повідомили, що змогли повністю загасити полум'я. Жертв чи потерпілих внаслідок пожежі немає.

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Наразі правоохоронці з'ясовують мотиви скоєння злочину. У поліції Миколаєва наголосили, що перевіряють усі ймовірні версії.

Раніше у "Епіцентрі" повідомляли, що зловмисник, який скоїв підпал, міг мати спільника. Однак правоохоронці цю інформацію не підтвердили.

Що відомо про палія "Епіцентру" у Первомайську

Палієм виявився 37-річний чоловік. Він прийшов до гіпермаркету з ножем та сокирою.

Його намагався затримати охоронець, проте палій поранив його та втік з будівлі.

На вулиці його наздогнали інші співробітники охорони. Одного з них палій знову вдарив сокирою.

Зловмисника затримали та доставили до відділку поліції, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Найближчим часом йому оголосять про підозру у скоєнні злочинів та оберуть запобіжний захід.

Поліція шукає свідків пожежі. Якщо ви були в "Епіцентрі" у момент скоєння підпалу й маєте важливу для слідства інформацію, телефонуйте 0512 53 19 03, 066 193 61 89 або 102.