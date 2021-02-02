Вогонь в "Епіцентрі" у Первомайську повністю загасили: що відомо
У Первомайську Миколаївської області вдалося повністю ліквідувати пожежу у гіпермаркеті "Епіцентр". Будівля загорілося вдень 2 лютого внаслідок підпалу.
Джерело: ДСНС
Вже о 18:30 надзвичайники повідомили, що змогли повністю загасити полум'я. Жертв чи потерпілих внаслідок пожежі немає.
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Наразі правоохоронці з'ясовують мотиви скоєння злочину. У поліції Миколаєва наголосили, що перевіряють усі ймовірні версії.
Раніше у "Епіцентрі" повідомляли, що зловмисник, який скоїв підпал, міг мати спільника. Однак правоохоронці цю інформацію не підтвердили.
Що відомо про палія "Епіцентру" у Первомайську
- Палієм виявився 37-річний чоловік. Він прийшов до гіпермаркету з ножем та сокирою.
- Його намагався затримати охоронець, проте палій поранив його та втік з будівлі.
- На вулиці його наздогнали інші співробітники охорони. Одного з них палій знову вдарив сокирою.
- Зловмисника затримали та доставили до відділку поліції, йому загрожує довічне позбавлення волі.
- Найближчим часом йому оголосять про підозру у скоєнні злочинів та оберуть запобіжний захід.
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