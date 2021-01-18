Українці 19 січня відзначатимуть свято Водохреще, під час якого люди традиційно занурюються в крижану воду. У 2021 році на водоймах країни чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників та 375 одиниць техніки ДСНС.

Щоб уникнути появу надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця для купання. Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Біля всіх водойм 19 січня чергуватимуть рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники.

Крім цього, на місцях для купання встановлено понад 600 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді.

"На водних об'єктах від ДСНС чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників та 375 одиниць техніки", – мовиться у повідомленні МВС України.

Також у Службі порятунку нагадали всім правила безпечного занурення у воду:

занурюватися (купатися) треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під наглядом рятувальників та медичних працівників;

перед купанням слід розігріти тіло;

до води необхідно підходити в зручному взутті, аби запобігти втратам чутливості ніг;

занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Не можна пірнати в ополонку вперед головою. Стрибки у воду й занурення з головою не рекомендуються, це може призвести до шоку від холоду;

при вході у воду, намагайтеся швидко досягти потрібної вам глибини, але не плавайте;

не перебувайте в ополонці понад хвилину, щоб уникнути загального переохолодження організму;

якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;

при виході не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;

після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг;

для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвару.

Що відомо про Водохреще

Хрещення Господнє святкують традиційно 19 січня, саме ця дата вважається закінченням періоду Святок.

У цей день освячують водойми, а головним звичаєм свята є занурення у крижані ополонки в пам'ять про те, як Ісус хрестився у ріці Йордан.

Лікарі радять починати готуватися до пірнання у ополонку задовго – хоча б з серпня. Але все ж таки більшість людей згадують хоча б про якусь підготовку за 2-5 днів до свята.​