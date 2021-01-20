Упродовж минулої доби 19 січня проросійські бойовики на Донбасі лише 2 рази порушували перемир'я. На щастя, бойових втрат серед українських захисників немає.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 20 січня повідомив пресцентр Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Де було неспокійно 19 січня

Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, окупанти відкрили вогонь в бік українських позицій із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета.

У районі Південного проросійські найманці вели вогонь із підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На обстріли противника українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

Додамо, що від початку поточної доби 20 січня вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.

Ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контролюють українські воїни,

– запевнили в штабі.

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Зверніть увагу! У 2020 році через обстріли бойовиків на Донбасі загинули щонайменше 50 військових. Крім того, 11 січня 2021 року біля Пісків від кулі снайпера загинув старший солдат Олег Андрієнко.



Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу