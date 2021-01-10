У Донецькій області в "сірій зоні" фахівці завершили обстежувати водогін "Горлівка – Торецьк". Зокрема, вони виявили 4 місця поривів.

Пориви впливають на відсутність водопостачання у 5 населених пунктах регіону. Про це повідомили у пресслужбі Донецької облдержадміністрації.

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За їхніми даними, працівники компанії "Вода Донбасу" також провели необхідні земельні роботи. Піротехнічний розрахунок ДСНС України під час їхнього супроводу виявив та вилучив гранату.

Усього до обстеження залучали 24 особи та 6 одиниць техніки. З них від ДСНС – 5 осіб та 2 одиниці техніки,

– повідомили у пресслужбі.

Зверніть увагу! Українські військовослужбовці привезли запас питної води у прифронтове село Торецьк, що на Донеччині. Там місцеві мешканці залишились без води через прорив на водогоні. Детальніше про це – читайте тут.

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За даними пресслужби, 11 січня 2021 року водогін ремонтуватимуть на околицях смт Південне, якщо там дотримуватимуться режиму припинення вогню.

Варто зауважити, що у "сірій зоні" працівникам "Води Донбасу" дозволили працювати лише протягом світлого часу доби. Також їх мають супроводжувати представники Спеціально моніторингової місії ОБСЄ та піротехнічний розрахунок ДСНС України.

Що цьому передувало: коротко

На водогоні "Горлівка – Торецьк" 4 січня 2021 року стався прорив. Через це майже 38 тисяч місцевих жителів з 5 населених пунктів залишились без водопостачання.

Ремонтні бригади 6 січня ліквідували 2 пошкодження на водопроводі.

Проросійські бойовики 8 січня обстріляли робочу бригаду. Тоді роботи припинили, щоб уникнути жертв.

Донецька обласна прокуратура вже почала розслідування у цій справі.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу