Ремонтній бригаді 11 січня вдалось усунути 2 прориви на водогоні "Горлівка – Торецьк". Загалом їх є 4. Ремонт хочуть завершити 12 січня, якщо бойовики дотримуватимуться тиші.

Ремонт водогону за межами Південного вже завершили, повідомляє пресслужба Донецької ОДА. До теми Ремонтували водогін "Горлівка – Торецьк": російські окупанти обстріляли робочу бригаду Ремонтники проводили земельні та зварювальні роботи. Для цього залучили 24 людей та 6 одиниць техніки, з них від ДСНС – 5 осіб та 2 машини. Сподіваються, що 12 січня водогін повністю відремонтують. Що цьому передувало Водогін "Горлівка – Торецьк" прорвало 4 січня. Через це близько 38 тисяч місцевих жителів залишились без води.

Так, з 4 січня води нема у Торецьку, Залізному, Північному, Південному та частково у Щербинівці.

Окупанти 8 січня обстріляли робочу бригаду, яка ремонтувала водогін. Тоді роботи довелось призупинити.

Українські військові 10 січня привезли воду у Торецьк. Зверніть увагу! Така ситуація на водогоні не вперше. Наприклад, у 2018 році сталась схожа аварія. Однак зремонтувати водопровід не могли через обстріли бойовиків.