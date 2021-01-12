На водогоні "Горлівка – Торецьк" усунули 2 прориви: коли завершать ремонт
Ремонтній бригаді 11 січня вдалось усунути 2 прориви на водогоні "Горлівка – Торецьк". Загалом їх є 4. Ремонт хочуть завершити 12 січня, якщо бойовики дотримуватимуться тиші.
Ремонт водогону за межами Південного вже завершили, повідомляє пресслужба Донецької ОДА.
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Ремонтники проводили земельні та зварювальні роботи. Для цього залучили 24 людей та 6 одиниць техніки, з них від ДСНС – 5 осіб та 2 машини.
Сподіваються, що 12 січня водогін повністю відремонтують.
Що цьому передувало
- Водогін "Горлівка – Торецьк" прорвало 4 січня. Через це близько 38 тисяч місцевих жителів залишились без води.
- Так, з 4 січня води нема у Торецьку, Залізному, Північному, Південному та частково у Щербинівці.
- Окупанти 8 січня обстріляли робочу бригаду, яка ремонтувала водогін. Тоді роботи довелось призупинити.
- Українські військові 10 січня привезли воду у Торецьк.
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