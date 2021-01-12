Водіїв попередили про сніг на дорогах та туман: у яких регіонах
Зранку 12 січня у 4 регіонах України випав сніг, ще у 2 областях – тумани. Відтак водіям слід бути обережнішими на дорогах.
У кількох областях України хмарно, місцями лежить невеликий сніг. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.
До речі Прогноз погоди на 12 січня: в Україні буде холодно, але без опадів
Де попереджають про сніг
- у Донецькій області,
- Чернівецькій,
- Хмельницькій,
- на Закарпатті,
Де туманно
- У Вінницькій,
- Одеській областях.
У Дніпропетровській області – ожеледиця. На решті території України сухо.
Проте дорожники зазначили, що проїзд всіма ділянками доріг забезпечено. Автошляхи обробили протиожеледними матеріалами. Для цього залучили 223 робітників та 145 машин.
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