Зранку 12 січня у 4 регіонах України випав сніг, ще у 2 областях – тумани. Відтак водіям слід бути обережнішими на дорогах.

У кількох областях України хмарно, місцями лежить невеликий сніг. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

До речі Прогноз погоди на 12 січня: в Україні буде холодно, але без опадів

Де попереджають про сніг

у Донецькій області,

Чернівецькій,

Хмельницькій,

на Закарпатті,

Де туманно

У Вінницькій,

Одеській областях.

У Дніпропетровській області – ожеледиця. На решті території України сухо.

Проте дорожники зазначили, що проїзд всіма ділянками доріг забезпечено. Автошляхи обробили протиожеледними матеріалами. Для цього залучили 223 робітників та 145 машин.