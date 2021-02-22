Кожен з нас у небезпеці: про ситуацію з таксистом, який до смерті побив пішохода у Києві

Ви, мабуть, вже бачили і читали про цей нещодавній випадок у Києві. Пішохід зробив слушне зауваження водієві, а той у відповідь його вбив і втік з місця вчинення злочину.

Водій таксі 1992 року народження, громадянин Азербайджану (громадянство зазначаю, адже це має значення. Якщо він покине територію України, то нам його не видасть країна-громадянства. Таких випадків чимало).

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Пишу про це, щоб долучитись до широкого оприлюднення цієї історії, аби не спустили розслідування на гальма і не виявилось, що водій хворий якоюсь страшною недугою, яка заважала йому думати і тримати себе в руках – бо такі випадки в нас є.

Вбив пішохода і втік: які дві проблеми відкрила ця ситуація

Так от, в цьому злочині, окрім жорстокості і цинізму вбивці (це моє оціночне судження, я так вважаю, навіть якщо він купить слідство і суд та виявиться "невинуватим" – відео злочину) відкрились ще дві цікаві проблеми.

1. Це був водій таксі. Як на мене, такі водії таксі небезпечні не лише для пішоходів, але й для пасажирів і, взагалі, для безпеки дорожнього руху. І ось тут постає питання відповідальності служби таксі. 90% з них ні за що не відповідають, бо формально вони лише надають інформаційні послуги – водію і пасажиру. Це дозволяє робити наше діряве законодавство і корупція.

Я розумію, що для змін у законах треба більше трупів від рук водіїв таксі, але вже зараз хочу зауважити, що ринок таксі треба унормувати в інтересах безпеки пасажирів.

Я вважаю, що служба таксі повинна нести відповідальність за водіїв, з якими співпрацює.

Шкода, що не назвали службу таксі, на яку цей злочинець працював. Така злочинна толерантність породжує нове коло порушень і смертей.

2. Друга проблема, яка відкрилась у цій історії – жінки, які обирають і захищають агресорів. Дружина цього водія виправдовувала його в суді тим, що він раніше був добрий і тут раптом бац. Ну, це вона може розказати комусь, але не фахівцям, які працюють з агресорами та злочинцями, що застосовують насильство.

Звісно, що не раптом і не вперше людину охоплює такий напад агресії. Я таких історій знаю тисячі, коли жінка захищає покидька, з яким жила і ще потім роками його чекає з колонії. Буквально на днях з такою "захисницею" спілкувалась, він повернувся з ув'язнення і ще скалічив двох їхніх дітей.

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Просто завжди цікаво, ці жінки щиро не усвідомлюють, що можуть бути наступною жертвою? Щиро вірять, що то він інших б'є, а вона обрана – її це омине?

Дорогі жінки – це не так. Не треба жити з чоловіком, який б'є та вбиває інших людей, бо наступною жертвою будете ви і ваші діти.