Легковик в Чернівцях врізався в рейсовий автобус: водій мав критичний рівень алкоголю в крові

На трасі неподалік Чернівців 29 березня сталась аварія. Легковий автомобіль протаранив рейсовий автобус. У водія авто виявили критичний рівень сп'яніння.

ДТП сталася на регіональній трасі біля села Коровія на Буковині. Інцидент трапився на автошляху М-19 Ковель – Доманове – Чернівці – Тереблече.

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Що відомо про аварію

Рейсовий автобус зніс металеве огородження, дорожні знаки та пошкодив світлофор. Крім того, він пошкодив два припаркованих неподалік автомобіля.

Патрульна поліція перевірила документи в усіх учасників дорожньої пригоди.

Водій легковика був п'яним. Тест на алкоголь показав 2,95 проміле — це у 15 разів більше норми. Він відмовився від госпіталізації.

Його авто евакуювали на штрафмайданчик.

Ніхто з пасажирів не постраждав.

Через ДТП упродовж кількох годин було ускладнено рух.

Як легковик врізався в автобус: відео

У Раді ухвалили посилення штрафів для водіїв за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, за причетність до ДТП із жертвами та керування авто у нетверезому стані.



Відповідальність за керування авто у стані сп'яніння / Інфографіка 24 каналу