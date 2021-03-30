Легковик в Чернівцях врізався в рейсовий автобус: водій мав критичний рівень алкоголю в крові

Джерело:"Суспільне"
На трасі неподалік Чернівців 29 березня сталась аварія. Легковий автомобіль протаранив рейсовий автобус. У водія авто виявили критичний рівень сп'яніння.
ДТП сталася на регіональній трасі біля села Коровія на Буковині. Інцидент трапився на автошляху М-19 Ковель – Доманове – Чернівці – Тереблече.
До теми На трасі Київ – Одеса сталась смертельна ДТП: Opel зіткнувся з вантажівкою
Як легковик врізався в автобус: відеоЗверніть увагу! У Раді ухвалили посилення штрафів для водіїв за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, за причетність до ДТП із жертвами та керування авто у нетверезому стані.
Відповідальність за керування авто у стані сп'яніння / Інфографіка 24 каналу