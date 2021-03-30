Легковик в Чернівцях врізався в рейсовий автобус: водій мав критичний рівень алкоголю в крові
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На трасі неподалік Чернівців 29 березня сталась аварія. Легковий автомобіль протаранив рейсовий автобус. У водія авто виявили критичний рівень сп'яніння.
Джерело:"Суспільне"
ДТП сталася на регіональній трасі біля села Коровія на Буковині. Інцидент трапився на автошляху М-19 Ковель – Доманове – Чернівці – Тереблече.
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Що відомо про аварію
- Рейсовий автобус зніс металеве огородження, дорожні знаки та пошкодив світлофор. Крім того, він пошкодив два припаркованих неподалік автомобіля.
- Патрульна поліція перевірила документи в усіх учасників дорожньої пригоди.
- Водій легковика був п'яним. Тест на алкоголь показав 2,95 проміле — це у 15 разів більше норми. Він відмовився від госпіталізації.
- Його авто евакуювали на штрафмайданчик.
- Ніхто з пасажирів не постраждав.
- Через ДТП упродовж кількох годин було ускладнено рух.
Як легковик врізався в автобус: відео
Відповідальність за керування авто у стані сп'яніння / Інфографіка 24 каналу
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