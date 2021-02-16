Верховна Рада підтримала законопроєкт, відповідно до якого посилюється відповідальность за керування авто у нетверезому стані.

Законопроєкт №2695 проголосували!

Я вперше за пів року життя видихнула. Видихнула, тому що ми прибрали звідти розширення повноважень поліції, які так хотіли туди "запхати", а саме:

Зверніть увагу! Рада посилила відповідальність і збільшила штрафи за керування авто п'яним

зупинку авто без причини (аля профілактична зупинка);

можливість знову сидіти в кущах з радарами;

можливість "огляду", а фактично обшуку авто (багажнику, капоту, бардачку, тощо);

необхідність передавати документи поліції.

Та багато іншого.

Що змінює законопрєкт?

Підвищуються штрафи за нетверезе водіння з 10 тис. до 17 тис. за першу зупинку, з 20 до 34 за другу і до 51 за третю. Мало того вводиться поняття адмінарешту до 15 діб. Прибирається можливість закривати провадження за "малозначністю" чи віддавати "на поруки трудового колективу" (так в нас така "виховательська" норма лишилася з совку. За нею нещодавно панянку, яка ганяла зі шкидкістю 200 км/год по Києву "під шафе" і відпустили). Продовжується термін стягнення за п'янку з 3 міс до 1 року (тепер важче буде торгувати тим, що не встигли дослати протоколи до суду або вони загубилися). Збільшується покарання за ДТП з середніми чи тяжкими тілесними (коли є постраждалі чи смертельний випадок). Раніше було 3-8 років тепер 5-10 (середні тілесні), загибель кількох осіб до 12 років.

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Видихнула, тому що пів року довелося бігати по "підпільним" засіданням, про які мене забували повідомляти, кожен раз відкривати порядок денний зі словами "і знову здрастє". Тому так, вибити всі поліцейські "хотєлкі" та зробити нормальний законопроєкт – це переможенька.