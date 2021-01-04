Вчені з Шотландії виявили збільшення кількості синіх китів у водах поблизу субантарктичного острова Південна Георгія. Їхні популяції почали відновлюватися майже через 40 років після заборони китобійного промислу.

Китобої цінували відповідний вид через гігантські розміри. Про це повідомляє видання Science Alert.

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На початку XX століття у водах біля Південної Георгії щорічно гинуло приблизно 3 тисячі синіх китів через полювання на них. Біологи розповіли, що за останні 9 років каталогізована 41 нова особина.

Водночас вони зауважили, що води, які оточують острів Південна Георгія, багаті крилем – чим харчуються кити. Також вчені повідомили, що аналогічні ознаки одужання зафіксували в західній частині Антарктичного півострова у горбатих китів.

Зі зникненням китобійного промислу полярні моря стали одними з кращих місць для цих океанських гігантів, щоб відновити свої популяції,

– мовиться у статті.

Нова небезпека для китів

За словами дослідників, протягом декількох десятиліть кити на полюсах зіткнуться з новими джерелами стресу. Мовиться про потепління води, що може порушити постачання їжі, а також – про забруднення навколишнього середовища.

"В Арктиці збільшується інтенсивність руху суден і кити є одним з найбільш вразливих об'єктів для посиленого шуму і потенційно смертельної загрози зіткнення", – повідомили вчені.

Наразі в Арктиці ведуть дослідження з метою визначення районів посиленого шуму з суден, що може впливати на китів.

Наслідки китобійного промислу