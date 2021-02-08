Ситуація загострюється: ще 3 водосховища у Криму на межі висихання

Запаси води у Криму продовжують зменшуватися. Ще 3 водосховища на території півострова в лютому 2021 року перебувають на межі висихання.

Про поточну ситуацію зі запасами кримських водосховищ на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання розповів глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов.

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Вода у Криму: яка ситуація зараз

За його словами, ситуація невтішна – запаси продовжують знижуватися.

Сімферопольське водосховище від проєктної потужності на сьогоднішній ранок має всього 7%, Партизанське – 14%, Аянське – 26%,

– заявив Баженов.

Та додав, що Аянське водосховище настільки мале, що "серйозно ці запаси не сприймають".

Що каже місцевий Гідрометцентр

За даними січневого моніторингу, загальний сумарний запас води у водосховищах Криму природного стоку на початок лютого становив 36,052 мільйона кубічних метрів. А це на 4,744 мільйона кубічних метрів більше, ніж місяць тому і на 48,875 мільйона кубічних метрів менше, ніж у лютому 2020 року.

За інформацією підконтрольного Росії так званого "міністерства житлово-комунального господарства" Криму, станом на 1 лютого ще 3 водосховища півострова наближаються до "мертвого об'єму".

Дані з "Крим.Реалії"

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