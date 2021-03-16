ВМС України провели навчання з кораблями НАТО у Чорному морі: фото

Військово-морські сили ЗСУ разом з кораблями НАТО провели навчання в акваторії Чорного моря. Тренування пройшли задля підтримання безпеки у регіоні та вдосконалення взаємодії під час виконання спільних операцій.

Усі елементи навчання сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур Альянсу.

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В акваторії Чорного моря катерна тактична група Військово-морських сил ЗС України разом із постійною морською протимінною групою НАТО № 2 (SNMCMG2) провели спільні тренування на морі типу PASSEX,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про тренування

Мета тренування – відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з'єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Туреччини, Румунії та Королівських ВМС Іспанії.

Відпрацьовано також:

тренування з протимінних дій у складі групи кораблів;

передачу вантажів на ходу;

відбиття засобів повітряного нападу противника;

проведено корабельно-бойове навчання з проводки за тралами;

елементи тактичного маневрування;

тренування з сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів;

висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства.

Постійна протимінна група НАТО: що відомо

У 2021 році це вже другі тренування типу PASSEX за участю українських ВМС із кораблями Альянсу.

Завданням другої Постійної протимінної групи НАТО (як однієї з морських груп швидкого реагування Альянсу) є пошук, виявлення й знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження.

ВМС України провели навчання з кораблями НАТО / Фото АрміяInform