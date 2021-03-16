ВМС України провели навчання з кораблями НАТО у Чорному морі: фото
Військово-морські сили ЗСУ разом з кораблями НАТО провели навчання в акваторії Чорного моря. Тренування пройшли задля підтримання безпеки у регіоні та вдосконалення взаємодії під час виконання спільних операцій.
Джерело:АрміяInform
Усі елементи навчання сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур Альянсу.
Читайте також ВМС України отримали ракетні комплекси "Нептун": фото
В акваторії Чорного моря катерна тактична група Військово-морських сил ЗС України разом із постійною морською протимінною групою НАТО № 2 (SNMCMG2) провели спільні тренування на морі типу PASSEX,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про тренування
Мета тренування – відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з'єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Туреччини, Румунії та Королівських ВМС Іспанії.
Відпрацьовано також:
- тренування з протимінних дій у складі групи кораблів;
- передачу вантажів на ходу;
- відбиття засобів повітряного нападу противника;
- проведено корабельно-бойове навчання з проводки за тралами;
- елементи тактичного маневрування;
- тренування з сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів;
- висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства.
Постійна протимінна група НАТО: що відомо
Завданням другої Постійної протимінної групи НАТО (як однієї з морських груп швидкого реагування Альянсу) є пошук, виявлення й знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження.
ВМС України провели навчання з кораблями НАТО / Фото АрміяInform
Поділитися новиною