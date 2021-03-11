ВМС України отримає ракетні комплекси "Нептун": у Міноборони назвали терміни

Джерело:Міноборони України
До складу українського війська передадуть дослідні зразки берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами "Нептун". Це повинно відбутись порятом березня 2021 року.
У військово-морських силах Збройних сил України вже сформували відповідний підрозділ. Міністр оборони Андрій Таран заявив, що "Нептун" — це озброєння нового покоління та нове слово в розвитку військової берегової оборони України.
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Він зазначив, що комплекси РК-360МЦ "Нептун" виготовлені у межах державного контракту між Міноборони України та Державним підприємством "Державне Київське конструкторське бюро "Луч".
Це дійсно історична подія, завдяки спільній роботі оборонного відомства з підприємствами оборонно-промислового комплексу – захист українського узбережжя набуває нових спроможностей,
– сказав Таран.
За словами очільника Міноборони України, наявність у складі ВМС РК-360МЦ "Нептун" збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив на обстановку в Азово-Чорноморському регіоні.
Чинні складові частини комплексу 360МЦ уже придатні до виконання бойових завдань у складі військово-морських мил ЗСУ, додав Андрій Таран.
Андрій Таран зазначив, що перші дослідні зразки дозволять розпочати практичну підготовку розрахунків "Нептуна". Мовиться про те, що надалі вони нестимуть бойові чергування.
Водночас – обслуговуватимуть серійний ракетний комплекс 360МЦ у складі бойових військових частин. Відповідний комплекс включає: