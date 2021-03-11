ВМС України отримає ракетні комплекси "Нептун": у Міноборони назвали терміни

11 березня 2021 , 16:05
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Джерело:

Міноборони України

До складу українського війська передадуть дослідні зразки берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами "Нептун". Це повинно відбутись порятом березня 2021 року.

У військово-морських силах Збройних сил України вже сформували відповідний підрозділ. Міністр оборони Андрій Таран заявив, що "Нептун" — це озброєння нового покоління та нове слово в розвитку військової берегової оборони України.

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Він зазначив, що комплекси РК-360МЦ "Нептун" виготовлені у межах державного контракту між Міноборони України та Державним підприємством "Державне Київське конструкторське бюро "Луч".

Це дійсно історична подія, завдяки спільній роботі оборонного відомства з підприємствами оборонно-промислового комплексу – захист українського узбережжя набуває нових спроможностей,
– сказав Таран.

За словами очільника Міноборони України, наявність у складі ВМС РК-360МЦ "Нептун" збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив на обстановку в Азово-Чорноморському регіоні.

Що відомо про складові частини комплексу "Нептун"

Чинні складові частини комплексу 360МЦ уже придатні до виконання бойових завдань у складі військово-морських мил ЗСУ, додав Андрій Таран.

Андрій Таран зазначив, що перші дослідні зразки дозволять розпочати практичну підготовку розрахунків "Нептуна". Мовиться про те, що надалі вони нестимуть бойові чергування.

Водночас – обслуговуватимуть серійний ракетний комплекс 360МЦ у складі бойових військових частин. Відповідний комплекс включає:

  • рухомий командний пункт;
  • уніфіковану самохідну пускову установку;
  • транспортно-заряджувальну машину;
  • транспортну машину;
  • комплект наземного обладнання;
  • габаритно-масові макети крилатих ракет тощо.
Довідка. Ракетний комплекс "Нептун" є сучасним українським озброєнням, керовані ракети якого є малопомітними для ворожих радарів.