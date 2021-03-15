ВМС України отримали ракетні комплекси "Нептун": фото

Військово-морські сили ЗСУ 15 березня отримали дослідні зразки українського ракетного комплексу "Нептун". Також нашим військовим передали протикорабельні керовані ракети.

Передачу дослідних зразків "Нептун", яку анонсували раніше, привітав Міністр оборони України Андрій Таран.

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Озброєння нового покоління

Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі,

– сказав військовий.

Глава Міноборони зазначив, що їхнє "домашнє завдання – замкнути "Нептуни", ракетні та патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря".

Ці комплекси виготовлені у межах державного контракту між Міноборони та Держпідприємством "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" і значно посилять спроможності ЗСУ в Азово-Чорноморському регіоні.

Андрій Таран додав, що відповідний підрозділ уже сформовано у Військово-морських силах Збройних сил України.

Ракетний комплекс "Нептун" є сучасним українським озброєнням , керовані ракети якого є малопомітними для ворожих радарів.

ВМС ЗСУ отримали ракетні комплекси "Нептун"