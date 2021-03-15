ВМС України отримали ракетні комплекси "Нептун": фото
Військово-морські сили ЗСУ 15 березня отримали дослідні зразки українського ракетного комплексу "Нептун". Також нашим військовим передали протикорабельні керовані ракети.
Джерело:пресслужба Міноборони
Передачу дослідних зразків "Нептун", яку анонсували раніше, привітав Міністр оборони України Андрій Таран.
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Озброєння нового покоління
Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі,
– сказав військовий.
Глава Міноборони зазначив, що їхнє "домашнє завдання – замкнути "Нептуни", ракетні та патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря".
Ці комплекси виготовлені у межах державного контракту між Міноборони та Держпідприємством "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" і значно посилять спроможності ЗСУ в Азово-Чорноморському регіоні.
Андрій Таран додав, що відповідний підрозділ уже сформовано у Військово-морських силах Збройних сил України.
ВМС ЗСУ отримали ракетні комплекси "Нептун"
Що таке "Нептун"?РК-360МЦ "Нептун" – український береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 Нептун.
До складу комплексу входять: командний пункт РКП-360, пускова установка УСПУ-360 з транспортно-пусковими контейнерами ТПК-360, транспортно-заряджальна машина ТЗМ-360, транспортна машина ТМ-360.
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