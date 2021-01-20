Українські військові перевірили бойову готовність катера "Слов'янськ": потужні фото
В акваторії Чорного моря військові Збройних сил України перевірили бойові можливості патрульного катера "Слов'янськ". Зокрема, зосередили увагу на відпрацюванні навчально-бойових завдань у зимових умовах.
Як перевіряли бойову готовність катера "Слов'янськ"
Екіпаж корабля вперше у 2021 році здійснив вихід в акваторію Чорного моря. Про це повідомив командир катера "Слов'янськ" флотилії Військово-Морських сил ЗСУ капітан-лейтенант Дамір Аулін.
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Там патрульний катер виконував елементи експериментального курсового завдання, яке спеціально адаптували для визначення бойових можливостей катера класу "Айленд".
Особливу увагу під час виходу в море приділили відпрацюванню навчально-бойових завдань у зимових умовах. Крім того, перевіряли бойові можливості озброєння катера.
Чого навчалися військові
- Корабельні бойові розрахунки тренувалися діяти згідно зі штатним розписом. Насамперед відпрацювали приготування та плавання катера під час шторму.
- Пройшли тренування з несення, зміни вахт і перевірки рівня їхньої бойової готовності.
- У режимі реального часу військові моряки здійснювали обмін даними з метою висвітлення морської ситуації.
- Відпрацювали елементи порятунку людини, яка опинилася за бортом.
Українські військові перевірили бойову готовність катера "Слов'янськ" / Фото ВМС ЗСУ
Вперше у 2021 році екіпаж корабля вийшов у Чорне море / Фото ВМС ЗСУ
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