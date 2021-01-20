В акваторії Чорного моря військові Збройних сил України перевірили бойові можливості патрульного катера "Слов'янськ". Зокрема, зосередили увагу на відпрацюванні навчально-бойових завдань у зимових умовах.

Як перевіряли бойову готовність катера "Слов'янськ"

Екіпаж корабля вперше у 2021 році здійснив вихід в акваторію Чорного моря. Про це повідомив командир катера "Слов'янськ" флотилії Військово-Морських сил ЗСУ капітан-лейтенант Дамір Аулін.

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Там патрульний катер виконував елементи експериментального курсового завдання, яке спеціально адаптували для визначення бойових можливостей катера класу "Айленд".

Особливу увагу під час виходу в море приділили відпрацюванню навчально-бойових завдань у зимових умовах. Крім того, перевіряли бойові можливості озброєння катера.

Чого навчалися військові

Корабельні бойові розрахунки тренувалися діяти згідно зі штатним розписом. Насамперед відпрацювали приготування та плавання катера під час шторму.

Пройшли тренування з несення, зміни вахт і перевірки рівня їхньої бойової готовності.

У режимі реального часу військові моряки здійснювали обмін даними з метою висвітлення морської ситуації.

Відпрацювали елементи порятунку людини, яка опинилася за бортом.

До слова, Аулін у 2014 році був одним з курсантів севастопольської Академії військово-морських сил імені Нахімова, які заспівали Гімн України на плацу навчального закладу. Тоді на ньому окупанти підіймали російський триколор. Тепер Аулін – командир катера й успішно керує екіпажем під час виконання завдань у морі.



Українські військові перевірили бойову готовність катера "Слов'янськ" / Фото ВМС ЗСУ



Вперше у 2021 році екіпаж корабля вийшов у Чорне море / Фото ВМС ЗСУ