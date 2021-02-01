Президент Володимир Зеленський заявив, що якби він був президентом України у 2014 році, то не допустив би окупації Криму Росією. Це також би не унеможливило війну на Донбасі.

Джерело: Axios

Президент підкреслив, що "ми б усі вмерли", але не впустили б окупантів до Криму.

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Що заявив Зеленський

Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди "зелених чоловічків" не пустили. А якби не пустили туди "зелених чоловічків", то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на Сході України,

– пояснив глава держави.

За словами Зеленського, коли він вперше приїхав на Нормандську зустріч, то не розумів, чому ніхто не обговорює питання Криму.

"Всі партнери казали, що Крим не є аджендою (порядком денним – 24 канал). І це була домовленість ще з колишнім президентом (Петром Порошенком – 24 канал)", – наголосив Зеленський.

Він додав, що тоді заявив Росії, що Україна не "ставить хрест" на питанні Криму. "Я як новий Президент цього не можу собі дозволити. Не хочу. І я це ніколи не прийму".

Зверніть увагу! 23 серпня 2021 року Україна проведе Кримську платформу – саміт для обговорення деокупації півострову. Її ініціював саме Зеленський. Долучитися до обговорення запросили лідерів європейських держав, крім того запрошення планують надіслати Росії.