У поліції виявили корупційну схему з видачею дозволів на зброю: її власників перевірять

Працівники безпеки Нацполіції провели внутрішнє розслідування щодо обігу контролю зброї. Вони розкрили корупційну схему: дозвільну службу, яка займалась цими оборудками, розформували. Тепер на власників зброї чекає перевірка щодо законності отриманих дозволів.

Як з'ясували правоохоронці, 9 співробітників поліції організували схеми видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Серед них – посадовці Центрального апарату Національної поліції та працівники у регіонах.

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Дозволи видавалися з кричущими порушеннями, інколи навіть без участі громадянина, на якого оформлялася зброя. Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські безсоромно розміщували в групах популярних месенджерів. В нас є інформація про більше двох тисяч випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, використовуючи підроблені документи,

– повідомив Ігор Клименко, очільник Нацполіції.

Крім того, голова Нацполіції підкреслив, що дозвіл на зброю "замовляли" і працівники правоохоронних органів, і депутати різних рівнів, і представники органів державної влади.

Дозволи стосувалися:

мисливської нарізної зброї,

гладкоствольної зброї,

травматичної зброї – пристроїв для відстрілу гумових куль.

Які подальші дії щодо дозволів на зброю

За результатами цього розслідування усіх причетних співробітників звільнили.

1 березня голова Національної поліції підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Натомість зараз завершується формування нового підрозділу.

Ігор Клименко також додав, що кожного власник зброї додатково перевірять щодо законності отримання дозволу. Ті підтвердження, які були видані з порушеннями анулюють, а зброю – вилучать.

Усі матеріали щодо цієї справи передадуть до Державного бюро розслідувань.

Відеокоментар очільника МВС Ігоря Клименко: